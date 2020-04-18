此内容发布于2020年4月18日 下午9:35

（法新社纽约18日电） 因2019冠状病毒疾病受困在家的民众透过连线得以「欢聚」在一起，因为「女神卡卡」发起，包括泰勒丝、滚石乐团等数十组明星参与，为支持医护人员的全球马拉松式特别演出在今天进行。

这场由美国乐坛天后「女神卡卡」（Lady Gaga）号召、世界卫生组织（WHO）和非营利组织「全球公民」（Global Citizen）筹办的演出「一个世界，一起在家」（One World: Together At Home），目的是要为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的医护人员打气。

2019冠状病毒疾病已在全球夺走超过15万4000条人命，并让全球至少有45亿人被迫或受到敦促必须待在家中。

这场网路派对在格林威治标准时间18时（台湾时间19日清晨2点）展开6个小时的节目，演出名单星光熠熠，包括音乐人「克莉丝汀和皇后」（Christine and the Queens）、安妮蓝妮克丝（Annie Lennox）、路易斯方辛（Luis Fonsi），演员唐奇铎（Don Cheadle）、山缪杰克森（Samuel L. Jackson），足球明星拉皮诺（Megan Rapinoe）等人。

其中一段两小时的黄金时段，接唱的A咖艺人包括「怪奇比莉」（Billie Eilish）、艾尔顿强（Elton John）、珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）、席琳狄翁（Celine Dion）、保罗麦卡尼（Paul McCartney）、史提夫汪达（Stevie Wonder）等人。

美国深夜脱口秀主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）、吉米金摩（Jimmy Kimmel）和史蒂芬柯贝尔（Stephen Colbert）共同担任主持人。

「女神卡卡」说：「我们可做一些事，将欢乐和缓解带到地球上各个角落。」

「全球公民」执行长伊凡斯（Hugh Evans）在活动开始前，告诉法新社说：「音乐为我们提供了这一个时刻，使我们可以暂停下来，让我们能好好反思，助我们团结在一起。」

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