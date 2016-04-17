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此内容发布于2016年4月17日 上午3:35 最后更新 - 2016年4月17日 -03:35

（法新社洛杉矶16日电） 好莱坞影视大亨亚维勒纳（Avi Lerner）今天指责总统欧巴马是「懦夫」，说他没有针对盗版问题正面挑战Google。

这名68岁的以色列裔美国电影制作人受访时说，白宫未能强迫Google搜寻引擎改善反盗版作法，让好莱坞每年损失数亿美元。

他说：「这是个大问题，而我不知道是否有人能阻止这件事，因为政府、总统、国会全都怕Google」。亚维勒纳曾监制「浴血任务」（The Expendables）系列及「全面攻占：伦敦救援」（London Has Fallen）等多部卖座大片。

这名资深制片在比佛利山举办、向他致敬的晚宴上受访时表示，盗版造成他的制片公司Nu Image and Millennium Films因为「浴血任务3」这部动作片续集损失2亿5000万美元。

他说：「政府、总统真是胆小鬼，他怕Google，所以我们赔了好几亿。」

「他们应该要Google停止盗版，他们应该立法让所有协助盗版、不帮忙阻止盗版的人都去坐牢或受罚什么的。」

「浴血任务3」几近完美的拷贝2014年7月外流到档案分享软体，就在戏院正式上映前3周。

几小时内档案就被下载约10万次，制片公司表示上映前已经有1000多万个盗版拷贝。

亚维勒纳认为，既然Google一部分广告收入来自盗版相关来源，公司在未受强迫下，没有动机去阻止。

记者无法立即联系上Google取得回应。Google 2014年调整演算法破坏盗版网站在搜寻引擎的排名，但许多制片公司高层认为，这个科技大企业做得不够多。（译者：中央社林仟懿）

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