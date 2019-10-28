此内容发布于2019年10月28日 上午7:20

（法新社北京28日电） 中国山东省枣庄市妇幼保健院今天向法新社证实，一名67岁超高龄产妇25日剖腹产下一健康女婴，她和68岁丈夫自称是自然受孕，是中国历来透过自然怀孕产子的最高龄父母。

这名田姓产妇的黄姓丈夫告诉中国新闻网站「观察者」，这个孩子是上天给他和妻子的恩赐。中国「环球时报」报导，这名女婴取名为「天赐」。

根据「济南时报」报导，田姓妇人已有2个孩子，其中一名儿子出生在1977年，中国1979年才开始实施一胎化政策。

这则高龄夫妇生女的消息，在中国社群平台微博引发批评。有网友说，这对夫妻太自私，「他们年纪这么大，没办法照顾小孩，压力将落到孩子的兄姊身上。」

另外一些人则质疑，这对夫妻是否将因「超生」受罚。北京2016年松绑一胎化政策，允许一对夫妇最多可生育2个孩子，也就是「两孩政策」。

根据经济学人资讯社（Economist Intelligence Unit）今年发布的报告，中国女性首次产子的平均年龄有升高趋势，自2006年的24.3岁上升至2016年的26.9岁。

尽管两孩政策对于增加中国新生儿的效果不如预期，但确实让更多较年长女性考虑生第二胎。

经济学人资讯社的报告显示，中国新生儿是第二胎的比例，已由2016年的40%跃升至2017年的约51%。（译者：陈韵聿/核稿：张正芊）

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