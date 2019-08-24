（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普今天准备前往七大工业国集团（G7）峰会前，对法国东道主撂下课葡萄酒税等一连串狠话，并恐怕会因为多项议题立场不同，在峰会上变成闯进瓷器店的公牛。

虽然川普宣布对中国课徵新关税，造成昨天华尔街股市大跌，但他坚信自己将从美中贸易战中取得胜利，且会在明天的外交聚会开始前展现好斗本色。

可是川普代表的美国现在与数个亲密盟友在贸易关税、全球暖化、伊朗、英国脱欧与如何处理巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）等议题持相反意见。

川普在离开白宫前往法国时向记者表示：「我认为成果将会非常丰硕。」他明天将在法国比亚里兹（Biarritz）与世界其他6大强国的领导人见面。

带着主要针对中国的怒火，川普今天对5500亿美元中国商品调涨关税，报复北京对750亿美元美国产品加徵关税的行动。他说：「我们的关税对我们非常好。我们的经济表现很好，我们与中国有些小争执，而我们会赢。」

世界前两大经济体间的贸易战歹戏拖棚，为G7蒙上阴影，川普还威胁锁定法国葡萄酒课徵关税，报复法国对在国外营运却不用纳税的谷歌（Google）等美国科技公司课徵科技税，东道主法国的心情在这种情况下恐难以好转。

川普告诉记者：「那些是很棒的美国企业，坦白说，我不希望法国对我们的公司课税，非常不公平。如果他们这么做，我们会向他们的葡萄酒课税或做其他事。我们会用他们前所未见的方式对他们的葡萄酒课税。」

约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）政治与外交关系中心（Center for Politics & Foreign Relations）主任古特曼（Robert Guttman）形容，川普在G7峰会「将变成闯进瓷器店的公牛」。

拿关税作为主要外交政策武器的川普，与欧洲、加拿大及日本间早已因为贸易关税出现摩擦。但一名高阶政府官员表示，在白宫「最后一刻」的要求下，已经在25日上午安排关于经济成长的讨论，基本上川普会要他的伙伴们争气一点。

在川普出发参加G7峰会几天前，另一个外交手榴弹被引爆，他重申希望俄罗斯回归八大工业国集团（G8）峰会行列。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）因2014年入侵克里米亚被踢出G8。

最期盼见到川普的G7领导人，大概是英国新首相强生（Boris Johnson），他目前苦于应付国内混乱的脱欧事宜，恐会在德国总理梅克尔（Angela Merkel）及法国总统马克宏（Emmanuel Macron）热脸贴冷屁股，有望在川普身上找到温暖。

川普曾说欧盟一直「对英国很不好」，鼓励英国脱欧，且急切地想与英国达成双边贸易协定。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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