此内容发布于2020年2月5日 上午10:05

（法新社华盛顿4日电） 美国共和党籍总统川普今天在国情咨文演说吹嘘自己的政绩，遭民主党人抗议，民主党籍众院议长裴洛西接着又在电视直播时撕毁川普演说文稿，惊人展现出美国政坛的分歧。

法新社报导，裴洛西（Nancy Pelosi）在国情咨文（State of the Union）结束后撕稿的举动，概括了川普进行1小时18分钟演说期间，国会现场蒸腾欲沸的气氛。

传统上，总统国情咨文演说是政坛对手一年一度停火时刻，今年演说则映照出11月大选前蔓延全国的政治作战。

这次国情咨文演说开场时的气氛，跟结尾一样充满敌意。川普忽视过往传统，拒绝与监督推动弹劾他的众院议长裴洛西握手。当时裴洛西已伸出手，川普却转过身去。

川普演说时，共和党人多次起立鼓掌，但民主党人拒绝照做。现场除了传出嘘声，还有数名民主党人起身离席。

这一切紧张互动背后潜藏一项事实：在民主党主导的众议院进行弹劾调查数月后，如今共和党占多数的参议院几乎确定会在明天判定川普无罪。

川普这次演说多半是在褒扬自己的经济政策成功与「美国优先」愿景。他表示：「我们已粉碎美国式微的心态，我们拒绝让美国的前途缩水。」

川普还说他推行放宽管制与减税的政策，是美国经济「空前」成功的原因。但反对者批评，他的政策会破坏环境，且嘉惠富人甚于穷人。

川普列举美墨加贸易协定（USMCA）、与中国达成贸易协议、庞大军事支出、采取「前所未见」措施阻挡非法移民，以及试图「终结美国在中东的战争」，作为他兑现选举承诺的例证。

他也端出一系列内容来满足自己的保守派选民，包括以强硬措辞谈论堕胎、拥护在校园祷告以及拥枪权利等。

但川普仿照过去担任电视实境秀主持人的桥段，才是真正吸睛。川普一度暂停演说，赞扬右翼广播谈话节目主持人林堡（Rush Limbaugh），林堡本周稍早透露自己罹患末期肺癌。

川普并出乎听众意料之外，宣布由在林堡身旁的第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump），颁发平民最高荣誉的总统自由奖章（Presidential Medal of Freedom）给林堡。

接着川普甚至展现更上层楼的戏剧效果。他挑出听众中一名军人的妻子，说自己准备了「非常特别的惊喜」给她。随后这名女子派驻海外数月的丈夫就身穿全套制服走下台阶，在全国电视黄金时段，上演一场赚人热泪的惊喜大团圆。

预料明天将获参院宣判弹劾罪名无罪的川普，今天演说只字未提「弹劾」一词。

另外，针对民主党总统提名战首役就陷入大混乱，川普今天稍早已藉机嘲讽一番，指称爱阿华州民主党党团会议计票延迟，证明民主党无能。川普上推特写道：「一切都行不通，就跟他们治国一样。」

川普今天还有另一项好消息。盖洛普（Gallup）公布的民调显示，目前川普的支持率达49%，创下历来最高。

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