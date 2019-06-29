此内容发布于2019年6月29日 下午5:50

（法新社首尔30日电） 美国总统川普今天将造访分隔南北韩的非军事区（DMZ），有可能与北韩领导人金正恩举行即兴高峰会，果真如此，势必会是一场非凡外交场景。

川普今天清早发推文时，并未提到金正恩。推文表示，他今天的行程将包括对美军部队发表演说，以及「规划长久」的造访DMZ。

两人去年6月在新加坡举行首次川金会，广受全球瞩目。那是拥有核武北韩的领导人与在任美国总统首次会晤。首次川金会获得措辞含糊的朝鲜半岛非核化承诺，但今年2月在越南河内举行的川金二会，却未达成协议，破局告终。

其后双方间接触非常有限，平壤当局频频批评美方立场，但川普和金正恩进行一连串信函往来，且川普昨天发推文，邀请金正恩赴分隔南北韩的非军事区闪电会晤。

出席日本大阪二十国集团（G20）峰会的川普于飞往首尔前发推文表示，「如果北韩的金委员长见到这则推文，我希望在边界/DMZ与他会晤，只是握个手和说声哈罗（？）！」

川普稍后表示，他不反对与金正恩携手跨入北韩方，这将重演去年金正恩邀请南韩总统文在寅跨越军事分界线（MDL）进入北韩方的非凡场景。

川普告诉记者：「当然我愿意。那样做我感到非常自在。我不反对那么做。」

目前仍不清楚金正恩是否会前往DMZ与川普会合。

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