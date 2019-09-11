此内容发布于2019年9月11日 上午4:35

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天宣布开除白宫国家安全顾问、鹰派头号战将波顿。媒体报导，波顿与川普对阿富汗、北韩、伊朗与委内瑞拉的外交政策意见不合，是他丢官的导火线。

●阿富汗

川普7日投下震撼弹，说他邀请塔利班领袖到美国总统度假地点大卫营（Camp David）讨论有关美国撤军阿富汗的协议，但最终取消计画。

波顿极力反对这类最高层级谈判，自小布希时期，波顿就强烈支持在阿富汗和伊拉克部署军队，且毕生都大力抨击对敌人让步的举措。

「华盛顿邮报」（WP）报导，波顿因大肆批评美国与阿富汗民兵组织塔利班的谈判而遭排除在决策圈外，连美国撤军草拟计画都看不到。

●伊朗

波顿也强烈反对川普在美国与伊朗举行高峰会的构想。波顿向来与伊朗流亡反对派关系密切，在他获命担任白宫国安顾问前不久，才在集会上告诉伊朗流亡反对派，他们会在「2019年前」共赴德黑兰，庆祝伊朗政权更迭。

波顿2015年曾投书「纽约时报」（NYT），文章标题就大胆写下：「要阻止伊朗轰炸，唯有轰炸伊朗」。

波顿上任不久，川普旋即宣布美国退出前朝欧巴马政府与伊朗及列强签署的核子协议，恢复制裁伊朗，波顿只差没说美国正在寻求伊朗政权改变。

但川普日益表明对外交抱持开放态度。

川普甚至支持法国提议向伊朗提供贷款额度，还说他愿意在无预设条件下会见伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）。

●北韩

波顿也以对北韩立场强硬闻名，波顿上任前曾投书「华尔街日报」（WSJ），说美国有正当理由对北韩发动先发制人的攻击。

波顿2003年作为国务院官员时，批评时任北韩领导人金正日是「残暴的独裁者」，北韩反骂他是「人渣」。

尽管如此，波顿仍陪同川普出席先后于新加坡及越南河内与金正恩举行的高峰会，并敦促川普，在平壤没有做出进一步承诺的情况下，勿同意任何协议。

川普6月在两韩非军事区安排第3次川金会时，便提早派波顿前往蒙古访问，好让他保持安全距离。

●委内瑞拉

波顿主张推翻委国左派领袖马杜洛（Nicolas Maduro），川普对委内瑞拉议题却似乎愈来愈不感兴趣。

美国和其他西方和拉丁美洲国家半年多前即拒绝承认马杜洛政府的合法性，如今马杜洛不仅仍掌权，还享有军队支持，反观波顿已先丢乌纱帽。

川普愈来愈少谈及委内瑞拉。多家媒体报导，川普私下责怪波顿，不满他过度吹嘘委国反对派领导人瓜伊多（Juan Guaido）会多么不费吹灰之力就接掌政权。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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