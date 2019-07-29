此内容发布于2019年7月29日 上午2:50

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普将提名联邦众议员雷克里夫接任国家情报总监，接替下月离职的柯茨。柯茨常和川普意见相左，若雷克里夫提名获确认，川普终将有位观念较一致的情报首长。

川普今天推文称柯茨（Dan Coats）将于8月15日离职，而他打算提名德州联邦众议员雷克里夫（John Ratcliffe）接任。

川普推文写道：「曾任检察官的约翰（雷克里夫）将为他所爱的国家成就不凡，鼓舞不凡。」川普也在推文感谢柯茨「对我国的卓越服务」。

在国会，雷克里夫始终是川普的坚定捍卫者，包括前联邦调查局（FBI）局长柯米（James Comey）和前特别检察官穆勒（Robert Mueller）这两位川普的大克星，都曾遭到雷克里夫批评。

雷克里夫说过，「没看到任何证据」显示俄罗斯人干预大选帮川普登上大位；雷克里夫也赞同川普说法，认为法院允许监视川普的竞选活动等同间谍活动；川普对伊朗采取鹰派政策，雷克里夫同样支持。

柯茨则常和川普意见相左，他支持美国情报圈认为俄国干预2016年美国大选的结论，也不赞成川普2018年7月在芬兰赫尔辛基和俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）举行2小时的闭门会谈。那场会面除了川普和蒲亭以及口译员，没有其他人在场。

多位共和党人称许川普选择雷克里夫为国家情报总监，众院少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）就推文说，雷克里夫「将在他的新角色带来力量和问责」。

但也有人不苟同川普的选择。

民主党总统参选人华伦（Elizabeth Warren）推文说：「我国的情报总监应该超越党派，勇于对当权者说出真话、反抗川普的滥用职权。雷克里夫不符那些条件。」

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