此内容发布于2020年2月20日 上午5:50

（法新社华盛顿20日电） 长期担任美国总统川普顾问的史东（Roger Stone）今天将遭判刑。这起司法案件由于传出川普与司法部长插手，已在华府掀起一阵波澜。

身为川普亲信兼「老友」之一的史东，去年11月被判有罪，罪名包括欺骗国会、干扰证人，以及阻碍众议院调查川普2016年总统大选是否曾与俄国串通等。

4名检察官10天前吁请法官求处史东7至9年徒刑，川普接着透过自己爱用的推特谴责「审判不公」。隔天司法部就介入本案，认定检方量刑「极端且过分」。起诉史东的4名检察官随即退出本案，显然是在表达抗议。

被指派本案的新检察官之后提交的量刑备忘录，建议求处史东3至4年徒刑。很快地，川普又上推特赞扬这项决定，还称赞司法部长巴尔（Bill Bar）介入本案。

即使巴尔立即声明总统评论未影响司法部决定，他仍落入风暴中心。除了民主党人表达反对，还有超过2000名前司法部官员签署声明，要求巴尔下台。

史东至今仍坚称自己无罪，他指控陪审团成员对他心怀偏见，并诉请推翻陪审团的判决，重新审判。

联邦法官杰克森（Amy Berman Jackson）已拒绝史东延后宣判刑期的要求，预定当地时间上午10时（台湾时间晚间11时）作出宣判。但杰克森说，在就史东的重审要求作出决定前，不会执行刑期。

若史东被判重刑，可能会获得川普特赦。

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