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此内容发布于2017年2月5日 上午9:50 最后更新 - 2017年2月5日 -09:50

（法新社佛罗里达州棕榈滩5日电） 美国总统川普下令禁止七个穆斯林国家的人民入境，遭华盛顿州法官裁定暂缓执行，司法部提出上诉后，上诉法院今天拒绝立即恢复这项禁令。

这场风波起于1月27日，当天川普签署行政命令，全面禁止难民和来自七个穆斯林为主国家的人民入境。联邦上诉法院今晨这项裁定是最新的戏剧性转折。

川普先前连发多则推文，为他的政策辩护，并痛批西雅图联邦地方法院法官罗巴特（James Robart），因为他3日裁定暂缓在全国实施这项禁令，等待进行更周延的法律审查。

司法部昨天对法官的冻结令提出上诉，表示停止执行禁令会对美国民众造成「不能挽回的伤害」，并批评罗巴特抵触宪法分权制度，而且「质疑总统的的国安判断」。

不过，第九巡回上诉法院今晨驳回司法部要求立即恢复这项禁令的上诉案。主审法官在简短的裁决书中没有说明原因，但告诉最先提告挑战禁令的华盛顿州和明尼苏达州，在今天午夜（台湾时间6日下午4时）前提出文件，详述他们对政府上诉案的反对理由。

法院也要求司法部在明天下午3时（台湾时间7日上午7时）前，提出更多支持其论点的文件。

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