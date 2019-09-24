此内容发布于2019年9月25日 上午12:05

（法新社纽约联合国总部24日电） 美国今天在联合国大会上加强对中国施压，除了号召各国群起要求中国停止压迫维吾尔穆斯林，也警告中国，美国正在密切关注香港情势发展。

美国总统川普今天一反常态，不只针对国际贸易炮轰中国，而是多管齐下，对联合国安全理事会成员提出警告。

川普告诉联合国大会：「全世界都期待中国政府信守具约束力的条约…维护香港的自由、法律制度和民主生活方式。」

川普在他第3度的联大演说中表示：「中国怎么处理这种状况，攸关他们在世界以及未来的角色。」

这是香港「反送中」运动3个月前爆发以来，川普针对香港情势措辞最严厉的演说之一。

川普也在提到国际贸易时勃然大怒，称北京「滥用」贸易体制的日子已经「结束」。

他说，「多年来，这些（贸易）滥用被容忍、被忽视，甚至被鼓励」，而全球主义造成世界领袖「忽视自己的国家利益」。

他一边吹嘘对中国发动关税战的好处，一边重申希望敲定「对两国都有利」的贸易协定。

而从美国国务院今天一场凸显中国维人困境的活动，也不难看出美中对彼此的深恶痛绝。

美国第2号外交官、副国务卿苏利文（John Sullivan）说，这场在联大场边举行的研讨会目的是在集结支持，「要求并逼迫中国立即结束骇人的镇压活动」。

「我们不能只是捍卫真理，也不能只是国际社会唯一呼吁中国、要求他们收手的成员。」

华盛顿与人权组织指控北京把超过100万名穆斯林关押在新疆，被关押的大部分是维人。

苏利文说：「国际社会怎么回应这种对人权与基本自由的攻击，历史将会有所评断。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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