此内容发布于2020年2月29日 下午7:35

（法新社美国奥克森丘29日电） 美国总统川普今天表示，若伊朗开口求援，美国已经准备好援助伊朗对抗武汉肺炎疫情。

川普在华府附近召开的年度保守政治行动会议（CPAC）上表示：「如果我们能够帮助伊朗人民对付这个问题，我们当然乐意之至…就等他们开口。我们会派优秀的专业人士过去。」

俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已扩散到全球61个国家，世界卫生组织（WHO）昨天将疫情风险调升至「非常高」。

伊朗卫生部昨天通报新增9例死亡病例，全国死亡总数来到43人，是除了中国以外，死亡病例数最多的国家。

美国西岸的华盛顿州当局今天也证实美国境内出现首起武汉肺炎死亡病例，死者是一名现年50多岁、属于医疗高风险的女性。

川普实施新的旅游限制，禁止过去2周曾到过伊朗的旅客入境美国，并呼吁美国公民勿前往义大利和韩国这两个疫情严峻地区。

美国国务院表示，已经透过瑞士传话，正式告知伊朗美国有意提供协助，不过没有详细说明协助方式为何。由于美国在伊朗并无正式外交机构，因此以中立的瑞士为利益代表国，瑞士在伊朗设有使馆。

美国于1980年与伊朗断绝外交关系，2018年退出具重大意义的伊朗核子协议，并恢复对伊朗的瘫痪性制裁措施，两国关系正处于紧张状态。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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