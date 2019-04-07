此内容发布于2019年4月7日 上午8:50

（法新社伊斯兰马巴德7日电） 巴基斯坦外交部长古瑞希今天表示，根据巴基斯坦政府掌握的「可靠情报」，印度计画在16和20日间再度对巴基斯坦发动攻击。

古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）今天在巴基斯坦南部城市摩尔坦（Multan）还告诉记者，联合国安全理事会（UNSC）5个常任理事国驻伊斯兰马巴德的大使，都已在2天前接获关于印度这项「计画」的通知。

皆拥核武的印巴两邻国近期关系急速恶化，因印属克什米尔2月14日发生自杀炸弹攻击，造成40名印度安全部队人员丧命。随后以巴基斯坦为基地的一个好战团体声称犯案。

巴基斯坦政府否认在自杀攻击事件扮演任何角色，总理伊姆兰汗（Imran Khan）也提议，若印度提供可靠证据，巴基斯坦政府愿配合调查。但印度仍于2月27日对巴基斯坦进行空袭，声称锁定好战集团训练基地。

古瑞希今天表示：「我们握有可靠情报，印度已拟定新计谋，且计画正在进行中，有可能再度侵袭巴基斯坦。根据我们的情报，这项行动可能在4月16至20日间发生。」

为强化自身说法可信度，古瑞希强调：「我对我的发言负责，且我的职位责任重大。我知道我说的每个字都会成为国际媒体标题。」他还说，印度计画的行动是为了「带给巴基斯坦更大的外交压力」。

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