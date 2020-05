(法新社巴黎25日电) 巴黎最后街头歌手(street singer)莉莉利昂(Lily Lian)的教子今天说,利昂昨天在巴黎一所医院逝世,享嵩寿103岁。她曾和法国传奇女歌手爱迪琵雅芙在巴黎街头卖艺争锋。

莉莉利昂代表巴黎中下阶层劳工的传奇故事。法国知名摄影师杜瓦诺(Robert Doisneau)曾2度拍下她手持扩音器卖唱的照片,使得她演唱的身影永留后世。

莉莉利昂以「莉莉巴纳姆」(Lily Panam)的昵称为人所知,「巴纳姆」(Paname)是当时巴黎俗称。她生于1917年第一次世界大战高峰时;第二次世界大战前,她和爱迪琵雅芙(Edith Piaf)同期开始在巴黎街头和咖啡厅卖唱,当时这类歌手如同巴黎的行动点唱机。

然而,随着收音机和唱机普及,街头歌手越来越难与之竞争。而莉莉利昂虽有美貌,却从未成功转型为室内表演歌手。她被视为是有300年历史的街头歌手文化最后一位代表人物,这类歌手在街头兜售自编的曲谱和歌词。

莉莉利昂一度是法国作曲家史科托(Vincent Scotto)的灵感缪思。她在1980年代曾出版自传「莉莉巴纳姆:最后街头歌手的回忆录」(Lily Panam: Memories of the Last Street Singer,暂译),令她再度受到关注。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活