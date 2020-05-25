（法新社巴黎25日电） 巴黎最后街头歌手（street singer）莉莉利昂（Lily Lian）的教子今天说，利昂昨天在巴黎一所医院逝世，享嵩寿103岁。她曾和法国传奇女歌手爱迪琵雅芙在巴黎街头卖艺争锋。

莉莉利昂代表巴黎中下阶层劳工的传奇故事。法国知名摄影师杜瓦诺（Robert Doisneau）曾2度拍下她手持扩音器卖唱的照片，使得她演唱的身影永留后世。

莉莉利昂以「莉莉巴纳姆」（Lily Panam）的昵称为人所知，「巴纳姆」（Paname）是当时巴黎俗称。她生于1917年第一次世界大战高峰时；第二次世界大战前，她和爱迪琵雅芙（Edith Piaf）同期开始在巴黎街头和咖啡厅卖唱，当时这类歌手如同巴黎的行动点唱机。

然而，随着收音机和唱机普及，街头歌手越来越难与之竞争。而莉莉利昂虽有美貌，却从未成功转型为室内表演歌手。她被视为是有300年历史的街头歌手文化最后一位代表人物，这类歌手在街头兜售自编的曲谱和歌词。

莉莉利昂一度是法国作曲家史科托（Vincent Scotto）的灵感缪思。她在1980年代曾出版自传「莉莉巴纳姆：最后街头歌手的回忆录」（Lily Panam: Memories of the Last Street Singer，暂译），令她再度受到关注。

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