此内容发布于2020年2月7日 上午6:50

（法新社麦立马克郡6日电） 甫在美国民主党爱阿华州总统初选夺胜，且可能代表该党出征今年总统大选的布塔朱吉或许从政资历较浅，但他主打一项优势胜过党内对手与现任总统川普，正是他的从军经验。

民主党爱阿华州党团会议投票结果今天出炉，布塔朱吉（Pete Buttigieg）以些微差距胜出，强劲表现意外成为民主党大黑马，他告诉选民，选择一个有军事经验的人对美国才有助益。

38岁的布塔朱吉担任过印第安纳州南本德市（South Bend）市长，还曾在2014年远赴阿富汗服役，担任美国海军情报官。除了军人身分，布塔朱吉2015年公开出柜，2018年6月与同性伴侣却斯顿．葛莱茨曼（Chasten Glezman）成婚。

他今天告诉选民，自己在服役期间学到一件事，「掌权在位并不需要装出高姿态」。

布塔朱吉并未指名道姓，但这番说法似乎是暗指于越战期间5度获得缓徵兵役的川普。

川普曾多次吹嘘自己照顾美军，他领导的政府增加五角大厦经费、提高军饷。

布塔朱吉近来在新罕布什尔州麦立马克郡（Merrimack）出席美国退伍军人协会（American Legion）活动时，向退伍军人及其他民众表示，爱国主义不是共和党独有的价值观。民主党初选程序下一站就是新罕布什尔州。

他还说：「美国国旗及爱国心并不专属于任何政党。」

曾在前总统欧巴马（Barack Obama）政府担任国防部官员的陆战队退伍军人苏利文（Maura Sullivan）表示，当布塔朱吉展现出作为总统的气度与判断力时，川普却显示出他对军人的「不尊重」。

伊朗先前对驻伊拉克美军发动飞弹攻击后，数十名军人被诊断出创伤性脑损伤，起初川普曾试图淡化这起事件。

假若布塔朱吉最后顺利出线，他将成为已故联邦参议员、2008年共和党总统候选人马侃（John McCain）后，首位拥有实质从军经验的总统候选人。

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