此内容发布于2019年9月20日 上午8:35

（法新社柏林20日电） 德国总理梅克尔的政府今天就气候保护计画达成共识，承诺将在2030年前投入至少1000亿欧元（台币约3兆4115亿元）保护环境。

联合政府各政党经过长达18小时的彻夜马拉松会谈后，终于达成协议，内容涵盖处理能源与工业排放问题的多项措施，还有鼓励零排放电动车辆和公共运输工具的各种奖励措施。

根据这项计画，飞机票价将上涨，火车票则将变得较便宜。大约860亿欧元将投入铁路基础设施，也有些经费将用于测试各种激励更多人使用公共运输工具的创新方法，例如365欧元的年票。

法新社所见的计画摘要中说：「在2030年前，将提供千亿欧元以上经费，用于气候保护和能源转型。」

梅克尔（Angela Merkel）的政府表示，这项投资不会影响政府保持预算平衡的计画，反而将有助「支撑经济」。

政界人士红着眼睛结束马拉松会谈时，德国各地都有许多抗议民众走上街头，要求政府采取行动阻止气候变迁。他们手拿各式标语，内容包括「让雨林再度变大」，以及「我要火热的约会，不要火热的地球」。

瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）发起「周五为未来而战」（Fridays for Future）运动，每周五罢课抗议气候变迁以来，今天是获得全球最热烈回应的一次。德国首都柏林市中心的主要桥梁被示威民众堵塞，金融大城法兰克福也有静坐抗议活动。

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