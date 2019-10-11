（法新社华盛顿10日电） 华盛顿邮报今天报导，美国总统川普在电话中施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）前后，至少有4名美国国安官员投诉白宫法律顾问，担心川普滥用职权。

华邮援引美国官员及其他知情人士的话报导，至少4名国安官员先后向国家安全会议（NSC）法律顾问艾森柏格（John Eisenberg）表达对此事的关切。

川普被控在7月25日与泽伦斯基通话时滥用权力，要求对方调查可能在2020年总统大选成为对手的拜登（Joe Biden），以及他曾在乌克兰天然气公司担任董事的次子韩特（Hunter Biden），导致美国联邦众议院对川普展开弹劾调查。

根据华邮，在这通电话前，国安人员就曾对美国驻乌克兰大使于5月遭撤职感到忧心，也担忧川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）不断散布有关乌克兰的阴谋论，以及白宫会议迹象显示，川普希望基辅新政府提供可能对拜登造成政治伤害的资讯。

在川普要求泽伦斯基与朱利安尼及司法部长巴尔（Bill Barr）合作「调查」拜登后，这些官员的忧虑加深。知情的匿名官员告诉华邮：「官员同步聆听此一通话时，对正在发生的事情深感关切，就有点开始忧虑。大家试图弄清楚该怎么办，如何掌握情况。」

华邮说，这通电话让先前的忧虑急遽加深，包括前国安顾问波顿（John Bolton）等高阶官员，都在川普通话几分钟后接获下属的相关投诉，让这些官员争先恐后地想取得被锁在高度机密电脑网路中的粗略逐字稿。

川普否认自己有不法行为，并称自己与泽伦斯基的对话「完美」。

白宫8日在声明中表示，不会与弹劾调查合作，并称程序「违背宪法」。

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