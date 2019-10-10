（法新社伦敦10日电） 「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）环保人士今天试图「霸占」邻近伦敦全球金融枢纽的伦敦城市机场（London City Airport），有气候变迁抗议者贴附在机顶上，另一人则试图以全球暖化的演说延误班机。

伦敦警察报告，他们在倡议团体过去4天发起的抗议中逮捕超过1000人。这个团体已发动全球行动，范围从雪梨直到纽约。他们至今在英国最大规模的行动中，有数百人试图包围伦敦城市机场，抗议管理阶层的扩张计画。

法新社记者看到身穿制服的工作人员或扛抱、或押送地将约100名示威民众从主要入口外带走。

有名身穿棕色上班服装的男子爬过铁丝网，到这个伦敦东部机场的入口屋顶上，下来后遭警方带走。

数十人则在上午通勤时间于附近火车站静坐。

在数十名警察在场下，约有100名抗议民众集结，退休男子菲力普斯（Steve Phillips）表示：「我决定过来加入他们，因为我认为他们有正当理由。人们飞来飞去，而地球承担的代价是令人无法想像的。」

机场及爱尔兰航空公司（Aer Lingus）人员表示，在准备起飞之际，一名乘客起身发表有关气候的演说后，让上午飞往都柏林的班机延误近两小时。

伦敦城市机场发言人表示，依据国际飞航安全规定，机长行使逮捕旅客的权利。

伦敦都会区警察局副局长泰勒（Laurence Taylor）表示，有人试图采取「有趣行动」中断航班。他在影片讯息中表示：「一名男子把自己贴附在机顶上。他现在当然被带走了，我们在此的警务行动仍持续进行。」

英国媒体指认，这名男子为2012年的伦敦帕运自行车铜牌选手布朗（James Brown）。

半盲的布朗在英国航空公司（BA）机顶上的自拍影片在社群媒体上疯传，他在影片中表示：「我不知道我是怎么上去那的。」他在关闭镜头前表示：「我不知道我又要怎么下去。」

从7日开始，「反抗灭绝」带领长达两周的全球行动，导致世界各地城市的部分交通停摆。组织成员封锁俯瞰德国国会大厦（Reichstag）的柏林桥梁，而罗浮宫博物馆（Louvre Museum）外的道路也无法通行。

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