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此内容发布于2018年11月28日 上午4:50 最后更新 - 2018年11月28日 -04:50

（法新社雪梨28日电） 科学家在珊瑚濒临灭绝的澳洲大堡礁进行历来最大规模复育行动。他们在珊瑚年度产卵期内，采集了数以百万计的珊瑚卵子和精子。

研究人员今天表示，他们计画从采集到的珊瑚卵子和精子培育出珊瑚幼虫，再将幼虫释放回因气候相关因素白化而严重受损的珊瑚礁区域。

计画领导人之一澳洲南十字星大学（Southern Cross University）专家哈里森（Peter Harrison）表示：「这是历来首次，在大堡礁礁石上直接进行完整的珊瑚幼虫大规模培植程序。」

哈里森还说：「我们的团队将复育数以百计平方公尺的珊瑚，目标未来能达到数以平方公里计，这是先前从未尝试的规模。」

这项「幼虫复育计画」（Larval Restoration Project）在珊瑚年度礁石产卵期间内进行，今年是从本周稍早开始，只会持续约48至72小时。

气候变迁引发海水温度升高，造成珊瑚仅剩骨骼，也就是珊瑚白化过程。这种情况在长2300公里的大堡礁杀害珊瑚。

大堡礁北段在2016和2017年遭逢前所未有的连续两年严重白化，令人担忧这可能已造成无法弥补的损害。

哈里森和同事满怀信心认为，他们的再度播种计画能协助扭转趋势。但他也谨慎表示，单靠这项努力不足以拯救大堡礁。

哈里森说：「气候行动是唯一确保珊瑚礁未来能续存的方法。我们采取的复育方式，盼能替珊瑚族群争取更多时间生存发育，直到排放气体受控制且我们的气候恢复稳定。」

科学家希望，在白化下存活的珊瑚，对气温升高的抵抗力较强，使得今年产卵培育出的幼虫所生成的珊瑚，在未来出现白化事件时更能存活。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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