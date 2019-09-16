此内容发布于2019年9月17日 上午12:50

（法新社洛杉矶16日电） 美国亚利桑那州两名女艺术家因本身基督教信仰，拒绝为同性婚礼制作喜帖，联邦最高法院今天作出对两女有利判决，认定这是她们的合法权益。

法新社报导，最高法院今天推翻凤凰城法院原判。原判认定杜卡（Joanna Duka）与柯斯基（Breanna Koski）拒绝为同性婚礼制作喜帖，触犯了凤凰城为保障同性恋、双性恋、跨性别者和酷儿（LGBTQ）权益的相关条例。

两女律师表示，若依照原判，两女每一次拒绝为同性婚姻制作喜帖，都可能面临6个月有期徒刑与2500美元（约新台币7万8000元）罚款。

杜卡与柯斯基为一家小型书写艺术公司的负责人，专门制作手绘请帖，她们在2016年开始针对凤凰城这项法规打官司。

两人未曾受雇为LGBTQ新人工作。她们主张，基督信仰让她们无法鼓吹同性结婚，包括制作喜帖，而凤凰城法规触犯了她们的宗教自由与言论自由。

最高法院判决指出：「杜卡与柯斯基对同性婚姻的信仰也许守旧，甚或侵犯了某些人。但言论与宗教自由所保障的，不只是开明、先进以及激进的人，也保障其他每个人。」

尽管法官未将判决结果应用于所有商业活动，同性恋人权社运人士警告，这将替未来更多官司铺路。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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