（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天宣布由前葛兰素史克药厂高阶主管施劳威率领2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗研发，盼能在年底前问世。

川普在白宫玫瑰花园（Rose Garden）谈到疫苗研发进度时告诉记者：「如果可以，我们希望能在年底前拿到疫苗。我认为很快就会有很棒的结果出炉。」

川普预测的疫苗研发时程表比欧洲专家所预测要乐观得多。欧盟药品管理局（European Medicines Agency）昨天表示，在「乐观情况」下，疫苗需要1年时间才能准备好。

川普宣布指派前葛兰素史克药厂疫苗部门（GSK Vaccines）最高主管施劳威（Moncef Slaoui）及陆军上将柏纳（Gustave Perna）来领导疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed）。

川普说：「我国政府正在提供约100亿美元空前资金来支持医学研究工作。」

他说：「我们正和许多国家合作，要再次强调，我们没有自我。」

「任何国家研发出疫苗，我们都予以肯定，我们会和对方合作，反之若我们研发出疫苗，也会和他们合作。」

科学家曾提出警告，虽然全球努力研发脚步，但有可能永远也无法研发出有效疫苗，或部分疫苗可能会适得其反，害更多人更容易受病毒感染。

川普不忘打预防针，降低一些外界对疫苗的期待。他说：「有的病毒从来不曾因有了疫苗后就消失，所以我不希望大家认为一切都靠疫苗就好，不过有疫苗会是很好的。」（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

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