此内容发布于2019年6月29日 下午6:20

（法新社华盛顿28日电） 美国前副总统拜登在民主党总统初选辩论会上，因过去和种族议题相关的立场遭党内对手质疑，甚至当场哑口无言。

目前声势看好、民调领先川普和民主党内其他参选人的拜登，在初选辩论会上遭党内唯一非裔女性参选人贺锦丽（Kamala Harris）攻击他的民权立场，让76岁的拜登哑口无言。

曾任加州检察长的联邦参议员贺锦丽指出，拜登反对公立学校随机分发、不同肤色学生搭乘校车上学制度等让美国1970年代打破种族藩篱的制度。拜登被问得哑口无言，只好说「我的发言时间已到」。

人在日本大阪参加20国集团（G20）峰会的美国总统川普，竟还有时间推文总结民主党初选辩论说：「今天不是瞌睡乔的好日子。」

贺锦丽、自栩社会主义派的联邦参议员桑德斯和华伦于民主党内初选辩论时大谈增税、移民及枪枝管制等议题后，川普幸灾乐祸推文说「比赛结束」。

「所有民主党人士都举手赞成提供非法移民数百万美元吃到饱的健保。这样要如何优先照顾美国公民？」

此外，桑德斯也质疑拜登曾投票赞成对伊拉克出兵，这点恐让拜登在和川普对决时遭逢难题。

资深政治观察家萨巴托（Larry Sabato）说：「拜登声势虽未扶摇直上，但我们认为这应不至于对他造成致命伤害。」

美国国家广播公司（NBC）、MSNB和美国西语电视台「世界电视台」（Telemundo）表示，民主党首场初选辩论第二晚收视人数超过1800万，创下收视纪录。

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