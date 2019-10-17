此内容发布于2019年10月17日 上午7:20

（法新社伦敦17日电） 英国在野工党籍国会议员埃尔曼（Louise Ellman）指控党魁柯宾（Jeremy Corbyn）容许党内反犹太风气兴盛，宣布退党。

埃尔曼并警告，随着英国可能重新大选，由柯宾担任首相会对国家构成「威胁」。

埃尔曼退党前几个月，已有数名工党国会议员选择退党，理由是不满工党的英国脱欧立场，以及工党高层处理党内被控有反犹主义的方式。

73岁的埃尔曼表示不会加入其他政党，而是希望在不同领袖带领下，重返工党这个她的「政治家乡」。

加入工党已55年的埃尔曼昨天上推特（Twitter）发布声明：「我相信柯宾不适任首相。」

「随着大选可能逼近，他可能成为首相，我觉得有必要表达立场。」

「在柯宾领导下，反犹主义成为工党内部主流。犹太党员遭霸凌、辱骂和驱逐。」

「反犹主义者自在安逸，邪恶阴谋理论被广为宣传。一个允许反犹种族主义兴盛的政党，不能称为反种族主义的政党。」

「工党不再是犹太人的安全栖所，柯宾必须为此负责。」

「我们不能让他把对工党的作为拿来对待国家。」

柯宾毕生支持有益巴勒斯坦的事业，自2015年他执掌工党以后，反犹太主义指控已撼动工党。

柯宾则坚持自己非反犹人士，并承诺会「根除」党内「小部分出现」的反犹问题。

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