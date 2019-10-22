此内容发布于2019年10月22日 上午7:05

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）发言人帕内洛今天表示，杜特蒂上周骑重型机车发生意外后，他的脊椎感到「难以忍受疼痛」，因此决定缩短出访日本行程。

74岁的杜特蒂上周骑机车时发生摔车意外，伤到他的臀部。杜特蒂本月稍早透露，他正饱受自体免疫疾病之苦，而后杜特蒂的健康状况就成为公众热切揣测话题。

帕内洛（Salvador Panelo）发表声明说，杜特蒂已参加日皇德仁即位仪式，他将比预定时间更早离开日本。

帕内洛说：「总统府马拉坎南宫宣布，总统会缩短访日行程，因为他盆骨附近脊椎感到难以忍受疼痛。」

帕内洛表示，杜特蒂今晚搭机飞回马尼拉，并于明天与他的神经科医师会面。而杜特蒂的女儿萨拉（Sara Duterte Carpio）今晚将代父出席日皇晚宴。

帕内洛说，疼痛是机车事故的「后果」。菲律宾总统府17日表示，杜特蒂16日晚间在总统官邸内骑重型机车时发生意外。

就在这起摔车事故前10天，杜特蒂曾公开透露自己罹患重肌无力症（Myasthenia Gravis），此症可能会有严重并发症。

杜特蒂2016年上任以来，外界就不断质疑他的健康状态。杜特蒂有时缺席活动和会议，或在冗长而不着边际的谈话中，讨论他的各种疾病。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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