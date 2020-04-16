此内容发布于2020年4月16日 下午11:50

（法新社旧金山16日电） 视讯会议平台Zoom这个应用程式在2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延之际崛起，但处理安全的方式遭致批评，促使他们推出一些措施以平息众怒。

Zoom华裔美籍执行长袁征表示，公司正采取行动解决一些包括资料遭骇等问题。这些问题还有如大家所提到的「zoom轰炸」（zoombombing），也就是某些人闯入视讯会议的骚扰行为。

周末起，付费用户在进行视讯会议期间，可选择要使用那个区域的伺服器，此举显然是因为担心资料经由中国，会有被窥探的可能。

Zoom在线上发文说：「提醒一下，在中国的视讯会议伺服器始终是隔离开来的，目的是要确保非中国使用者的视讯会议资料，能保持在中国之外。」

这个矽谷新创公司也表示，他们正与网路安全公司Luta Security合作，大幅修改流程和他们的「程式漏洞悬赏」（bug bounty）计画，也就是提供报酬给找到他们的营运中所含安全性缺陷的研究人员。

Zoom也解决了最近一份报导所提到，有使用者登入资讯被犯罪者放在「暗网」（dark web）上销售的情形。

印度本周开始禁止政府相关会议使用Zoom，并称「那不是个安全的平台」。

纽约的学校体系已经禁止使用有安全疑虑的视讯会议平台。

美国数个州的检察官正调查Zoom的隐私和安全措施，美国联邦调查局（FBI）对Zoom的视讯会议遭骇已提出警告。

根据袁征所言，每天在Zoom上参与视讯会议的人，从去年底的1000万，到3月已提升至2亿人。

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