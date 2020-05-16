此内容发布于2020年5月16日 上午7:20

（法新社华盛顿15日电） 美国最新公布的数据显示，经济惨兮兮，即使为了防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散所祭出的封锁措施解除，经济恐怕也难以在短期内反弹。

美国今天公布4月零售销售和工业生产数据，两者衰退幅度双双改写纪录。4月是防疫封锁措施开始实施以来首个完整月分。2019冠状病毒疾病已在美国夺走8万多条人命，同时造成至少3650万人失业。

牛津经济公司（Oxford Economics）针对零售销售数据的分析报告指出，消费者退缩的情况「确实令人吃惊」，「失业人数攀升、收入减少和消费者信心脆弱的综合因素，将持续影响消费者的消费意愿」。

消费者支出一向是美国经济中重要的一环。美国商务部今天公布，4月零售销售衰退16.4%，创下最大单月跌幅纪录。

全球数据零售谘询（GlobalData Retail）分析师桑德斯（Neil Saunders）说：「依我们所见，零售业的复苏将很缓慢，恐怕要等到2021年，零售业才能回复到比较正常的情况。」

而在供应链的另一端，美国联邦准备理事会（Fed）宣布4月工业生产下滑11.2%，创下这项指数设立101年来的单月最大跌幅。根据报告指出，汽车业受创最严重，衰退逾70%，4月整体制造业则衰退13.8%。

美国一项全国性产业调查显示，国内多数制造业和服务业者都预期，在防疫封锁情况下，今年营收将大幅衰退，经济复苏恐要等到2021年。

供应管理协会（Institute for Supply Management）制造业调查主管费奥瑞（Timothy Fiore）告诉记者：「无论如何也不会出现V型复苏。」

他指出，安全社交距离的规范改变了商业性质，加上消费者信心和就业前景的不确定性，都对制造业带来压力。

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