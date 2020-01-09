此内容发布于2020年1月9日 上午4:20

（法新社新加坡9日电） 新加坡反对党新加坡民主党（SDP）近日就反假新闻法提出法律挑战，这是该法生效以来，首度有类似案件诉诸法庭。倡议人士表示，反假新闻法在选举前被用来压制批评政府的声浪。

这项具争议性的法律让当局有权下令在当局认定的错误资讯贴文上，加注更正公告。

俗称反假新闻法的「防止网路假讯息与网路操纵法」（POFMA）去年10月生效以来，许多反对派人物和倡议人士都接获指示，要在网路贴文加注内含不实资讯的说明。

身为新加坡众多在野小党之一的新加坡民主党上月被告知须更正两则脸书贴文，以及他们网站上的一篇文章。新加坡民主党现在要求法院推翻政府指令。

新加坡民主党的脸书贴文写道，许多新加坡人的白领工作机会被外籍人士取代。新加坡政府声称这则贴文「错误且具误导性」。

新加坡民主党昨晚在网站上发表声明说：「我们采取这项法律行动，原因是尽管困难重重，我们仍必须为新加坡同胞站出来，并为我们在新加坡仅剩的小小空间奋战，维护我们的民主自由。」

新加坡民主党提出法律挑战的对象为人力部长杨莉明。人力部上个月下令民主党加注更正公告，随后又拒绝依要求撤回更正指示。

目前无国会席次的新加坡民主党说：「杨女士将匕首刺入新加坡政治体系（之）心，新加坡政治体制已饱受反民主法规折磨，这些法规让执政的人民行动党（People's Action Party）继续巩固权力。」

高等法院预计16日开庭审理新加坡民主党提出的法律挑战。（译者：李宛谕/核稿：杨昭彦）

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