此内容发布于2019年5月29日 下午4:50

（法新社华盛顿29日电） 美国特别检察官穆勒今天辞职并表示，由于司法部政策限制，他调查俄罗斯干预美国2016年大选一案，本就不会以起诉总统川普刑事犯罪收场。他暗示国会可调查川普是否妨碍司法。

这是穆勒（Robert Mueller）2017年展开对所谓「通俄门」案的调查以来，首度就此案公开发表谈话。针对川普是否妨碍司法的问题，他说：「如果我们深信总统显然没有犯罪，我们会说出来。然而我们并未判定总统是否犯罪。」

穆勒表示，特别检察官办公室隶属司法部，因此依据规定必须遵行司法部政策，不能起诉现任总统。

曾担任联邦调查局（FBI）局长的穆勒说：「起诉总统某项罪名不是我们可以考虑的选项。」

他说：「若可能指控某人犯罪，却不能由法院处理实际的控诉，将是不公平的。」

穆勒指出：「除了刑事司法系统，宪法规定有一项程序，可以正式控告违法乱纪的现任总统。」他显然是指国会可以接手调查川普是否妨碍司法。

司法部4月公布穆勒调查报告的删节版，结论是川普阵营并未犯罪与俄国勾结，以赢得白宫宝座。穆勒在报告中不愿就川普是否妨碍司法作出论断，但报告提出10项川普意图妨碍调查的事例。

穆勒在司法部告诉记者，他提出的448页调查报告本身就足以说明一切，除了报告中所说，以及今天的谈话，他认为自己不适合再多谈，如果国会传唤他作证，他也没有更多可以说的。他未接受记者提问。

由于通俄门案调查已结案，他表示将辞职离开司法部，回去过自己的日子。

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