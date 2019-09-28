（法新社纽约28日电） 是该保护脆弱的吹哨者，还是捍卫公民知的权利？「纽约时报」披露举报美国总统川普的吹哨者资讯引发争议，也引爆相关论辩。

这名吹哨者举报川普试图施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），要求协助抹黑政治对手拜登（Joe Biden）后，国会对川普展开弹劾调查。

他举发川普曾请求「外国干预2020年美国大选」的申诉曝光之后，「纽约时报」（The New York Times）报导，此人是中央情报局（CIA）一位官员，曾派驻到白宫，也是欧洲事务与乌克兰政情专家。

此人的律师认为纽时披露资讯会危及他的当事人，于公于私都是。

纽时披露吹哨者资讯后，社群媒体出现许多以「＃取消纽时」（CancelNYT）为标签的贴文，内容都是呼吁退订纽时，有些人还要求纽时总编辑巴奎（Dean Baquet）辞职。

但巴奎捍卫报社决策说，川普与部份支持者攻击吹哨者的可信度，纽时公布相关资讯，是要让读者自行判断吹哨者是否可信。

曾着书讨论水门案丑闻与媒体影响的西北大学（Northwestern University）新闻学院教授马歇尔（Jon Marshall）表示，「我想，这是个很艰难的决定」，「纽时卷入的是典型的伦理两难，新闻媒体在考虑两个背道而驰的道德标准时，所面临的两难」。

而这所谓的两难就是，到底是该「找出真相并加以报导」，还是要「把伤害降到最低，包括保护消息来源，不让他们身处危境」？

马歇尔和其他人一样，都认为符合纽时描述的只有一小群人，如今纽时把他的背景资讯曝了光，「可能对他不利」。马歇尔还说，其实若是要建立可信度，只要形容吹哨者是位阅历丰富的中情局官员也就够了。

但哥伦比亚大学（Columbia University）新闻系教授吉特林（Todd Gitlin）认为，披露吹哨者的背景虽可能让他身处危境，但纽时这么决定也算说得过去。

吉特林说：「他必定知道会有相当的风险，必定采取了预防措施。」

「此外，他任职的是个致力于安全的组织」，如果这个组织没办法保护他，「就算是在当前的政治气氛下，还是会有人受罚的」。（译者：郑诗韵/核稿：卢映孜）

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