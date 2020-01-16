此内容发布于2020年1月17日 上午12:20

（法新社巴黎16日电） 「魔戒」（The Lord of the Rings）作家托尔金（J.R.R. Tolkien）之子克里斯多福．托尔金（Christopher Tolkien）今天辞世，享耆寿95岁；他生前受访时曾痛批父亲作品被「商业化」。

根据「纽约时报」（The New York Times），克里斯多福．托尔金的死讯已经获得亲人克拉斯（Daniel Klass）证实。

法国当地报纸「瓦尔早报」（Var-Matin）报导，克里斯多福在法国东南部城市德拉吉尼昂（Draguignan ）逝世。

克里斯多福2012年接受法国报纸「世界报」（Le Monde）访问时，曾痛批父亲作品被「商业化」。

报导称克里斯多福说：「托尔金成了一头怪物，被自己的人气吞噬，也被我们这个时代的荒谬给毁灭。」

「作品的美丽和严肃性与它后来演变成的样子之间的巨大鸿沟，让我不知所措。商业化已经把创作的美学及哲学影响消灭殆尽。我唯一的解决方法只有别过头去。」

克里斯多福1924年11月21日出生于英国里兹（Leeds），曾于二战期间效力英国皇家空军（Royal Air Force）并派驻南非。（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

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