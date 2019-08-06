（法新社德州艾尔帕索6日电） 美国周末发生两起重大枪击案夺走31人性命后，总统川普努力想团结全国人心，但因他的反移民论调引发愤怒，枪击案地点之一德州艾尔帕索市的居民今天表示，希望川普别来造访。

位于美国与墨西哥边界的艾尔帕索（El Paso）3日惊爆枪击屠杀案，有22人遇害，4日凌晨俄亥俄州的岱顿镇（Dayton）再传枪击案，枪手枪杀9人后遭击毙。川普预定明天先走访西班牙语裔居民占多数的艾尔帕索，然后前往2400公里外的岱顿。

川普昨天针对枪击案对美国人发表谈话，呼吁谴责种族主义、偏执盲从心态和白人至上主义，不过社区领袖表示，川普长久以来一直拒绝公开批评白人至上主义，而且常发表有挑衅意味推文，广遭谴责是个种族主义者，他如今说这种话听来很空洞。

在艾尔帕索长大的民主党总统初选参选人欧洛克（Beto O'Rourke）推文说：「这位总统帮忙制造仇恨，才会酿成周六的惨剧，他不应该来艾尔帕索。我们不需要造成更多分歧。我们需要疗伤止痛。这里没有他容身之地。」

岱顿镇镇长惠利（Nan Whaley）则说，她将和川普会面，并且告诉他「他多么会帮倒忙，他的谈话对枪枝（管制）毫无帮助」。

艾尔帕索的枪击案发生在沃尔玛（Walmart）卖场，21岁的涉案枪手是白人，来自达拉斯地区。据报导，他曾在网路上发布声明，抱怨「西语裔入侵德州」。

批评者指出，他的说法呼应川普在推文和造势场合中的言词。川普也经常表达西语裔「入侵」美国的想法。

选区涵盖艾尔帕索枪击案地点的民主党籍联邦众议员艾士可瓦（Veronica Escobar）也表示，川普的言行在这起惨案扮演一角。「在我看来，他不受此地欢迎。他不应该在我们哀悼时来这里。」

艾尔帕索市长马戈（Dee Margo）在宣布川普将来访时强调，他欢迎总统来访，因为这是他的职责。

总统顾问康威（Kellyanne Conway）指控，在这个令人极为伤痛的时刻，川普力图「团结全国，疗伤止痛」，民主党人却趁机进行政治操作。

艾尔帕索居民对川普照本宣科呼吁团结并未受打动，他们告诉法新社，很担心白人民族主义会升高，而川普正是这个问题的一部分。

居民李欧斯（Silvia Rios）说：「我确实归咎我们总统。自他上任以来，对只是肤色不同的人说出那种话，展现那种仇恨，他没有权（来这里）。」

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