此内容发布于2020年3月30日 上午12:05

（法新社巴拿马市29日电） 因传出武汉肺炎疫情而被迫滞留在中美洲的巴拿马水域的「桑达姆号」（Zaandam）邮轮，虽然船上乘客向外求援，但今天被告知，船公司还在寻找能准许他们上岸的港口。

桑达姆号原本打算驶往美国佛罗里达州劳德岱堡市（Fort Lauderdale），但市长表示，劳德岱堡市不能冒险接受这些乘客；于是桑达姆号所属公司「荷美航运」（Holland America Line）总裁艾希佛德（Orlando Ashford）向乘客说明。

艾希佛德透过影片告诉桑达姆号上的乘客，船公司仍在试图「找出」能让乘客上岸的地点。桑达姆号上已有4人死亡。

他表示，情况「艰困且前所未见」。

桑达姆号上约有1800人，据报有数十人出现类似流感症状，由于数座南美洲国家的港口拒绝让桑达姆号靠岸，这艘船自14日起就徘徊太平洋。

巴拿马昨天扭转原本不让桑达姆号行经巴拿马运河的决定，并表示基于人道理由，将允许这艘船从太平洋一侧驶向加勒比海一侧。

稍早，劳德岱堡市长特恩塔里斯（Dean Trantalis）表示，由于无法保证乘客（上岸后）后续行程安排，准许桑达姆号停靠「完全令人无法接受」。

特恩塔里斯在推特上说：「没办法保证他们被护送离开船舱后，会被送到医疗机构或送去隔离，这是完全令人无法接受的。」

特恩塔里斯表示：「我们自己已有健康危机，有数千人的2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）检测呈阳性反应，我们不能再多冒其他风险。」

他补充说，国民兵（National Guard）和国土安全部（Department of Homeland Security）必须制定一套保护社区的计画。

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