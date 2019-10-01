此内容发布于2019年10月1日 下午11:50

（法新社梵蒂冈1日电） 梵蒂冈今天表示，检方已没收国务院（Secretariat of State）及所属金融机构办公室「文件和电子设备」，这是金融调查行动一部分。

梵蒂冈一份声明指出：「今天上午进行相关行动，从国务院第一科和国务院金融资讯管理局（Financial Information Authority）某些办公室取得文件和电子设备。」

梵蒂冈表示，检察官米兰诺（Gian Piero Milano）及他的副手狄迪（Alessandro Diddi）授权的这项行动，「与宗教事务银行（Institute for Works of Religion, IOR）和审计长办公室（Office of the General Auditor）先前针对随时间推移金融交易提出的投诉有关」。

梵蒂冈指出，警方进行突击行动前，已告知涉入有关部门的负责人，但并未进一步详述突击内容和发现的物品。

教廷权利最大的国务院与教宗方济各（Pope Francis）关系密切。

金融资讯管理局是反洗钱机构，设立目的是与又名为梵蒂冈银行（Vatican Bank）的宗教事务银行共同努力使金融运作透明化。

梵蒂冈有关当局定义，宗教事务银行的任务是替全球天主教教会提供金融服务，但过去曾卷入政治和金融丑闻之中。（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

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