(法新社梵蒂冈1日电) 梵蒂冈今天表示,检方已没收国务院(Secretariat of State)及所属金融机构办公室「文件和电子设备」,这是金融调查行动一部分。

梵蒂冈一份声明指出:「今天上午进行相关行动,从国务院第一科和国务院金融资讯管理局(Financial Information Authority)某些办公室取得文件和电子设备。」

梵蒂冈表示,检察官米兰诺(Gian Piero Milano)及他的副手狄迪(Alessandro Diddi)授权的这项行动,「与宗教事务银行(Institute for Works of Religion, IOR)和审计长办公室(Office of the General Auditor)先前针对随时间推移金融交易提出的投诉有关」。

梵蒂冈指出,警方进行突击行动前,已告知涉入有关部门的负责人,但并未进一步详述突击内容和发现的物品。

教廷权利最大的国务院与教宗方济各(Pope Francis)关系密切。

金融资讯管理局是反洗钱机构,设立目的是与又名为梵蒂冈银行(Vatican Bank)的宗教事务银行共同努力使金融运作透明化。

梵蒂冈有关当局定义,宗教事务银行的任务是替全球天主教教会提供金融服务,但过去曾卷入政治和金融丑闻之中。(译者:叶俐纬/核稿:徐睿承)

