此内容发布于2020年3月6日 上午3:35

（法新社香港6日电） 亚太地区各国疲于对抗武汉肺炎，信用评等公司标准普尔（S&P）今天警告，这场疫情可能令亚太地区今年经济损失逾2000亿美元（约6兆元台币），并创下逾10年来最低的成长率。

标准普尔一份报告指出，在最糟的情况下，中国的经济成长率可能低于3%；至于日本、澳洲和香港可能处于衰退边缘。

武汉肺炎去年12月底在中国爆发后，疫情至少已经蔓延85个国家，疫情对经济的影响令投资人苦恼，这样的恐惧重击全球市场。

标准普尔预期，亚太地区今年的经济成长率为4%，供需冲击带来2110亿美元的经济黑洞，将是2008年全球金融危机造成经济萎缩以来的最差表现。相较下，去年12月估算的今年亚太地区成长率为4.8%。

标准普尔说，亚太经济前景已经因为武汉肺炎在全球延烧而变得暗淡，「这将造成日本、韩国国内供需冲击，这表示，美国和欧洲形成的外部需求会转弱」。

报告认为中国今年经济成长率为4.8%，为30年来最低。早在疫情出现之前，中国经济就已受挫。

然而报告又说，在最坏的情况下，也就是在复工后又出现局部疫情复发，使中国政府再次对一些活动祭出限制，那么经济成长就可能崩落到只有2.9%。

至于香港去年遭遇自2008年以来的首度衰退后，今年可能进一步萎缩。

在全球旅游业因武汉肺炎疫情而风雨飘摇的情况下，经济成长平均约有10%来自旅游业的香港、新加坡、泰国与越南将受创最大。

但标准普尔也说，各经济体可能出现健康的反弹。报告指出：「如果全球疫情在第2季出现获得控制的迹象，那么U型复苏就可能延后到第3季出现。」

报告称：「我们认为，武汉肺炎不会永久损害劳动力、资本存量和生产率，因此到了2021年底，亚太区各经济体聘用的人力和产出应能如同没有疫情时期一般。」（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

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