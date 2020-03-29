此内容发布于2020年3月29日 上午3:50

（法新社旧金山29日电） 全球各国、各城因2019冠状病毒疾病采取封锁措施之际，一个超在地化的社交网路发挥邻里守望相助作用，帮忙采买、拿药、分享物资，及道相报哪里还有卫生纸这类「稀有物资」。

邻里社交网站Nextdoor是一个靠广告支撑的私营新兴公司，自诩为地方版脸书（Facebook），3月用量暴增8成，民众争相上线与邻居互通有无。

Nextdoor不收费，唯一限制条款是用户必须证明真实身分，居住地也必须与欲加入的线上邻里群组吻合。

自2011年底成立以来，Nextdoor自比为市镇广场，让民众熟悉附近邻居并收取地方消息。如今这个总部在加州旧金山的网路公司，在澳洲、英国、法国、义大利、西班牙和美国等11国有超过26万个「邻里」。

本月稍早，Nextdoor推出互动「援助地图」，让民众表达他们可以帮忙跑什么样的腿。华府就有人留言说：「只要不是太粗重的活，我都可以代跑，而且我超会买菜。」

矽谷用户波苏克（Paulina Borsook）就说，社区精神让她感动，「民众互相帮忙，协助彼此采购」。

波苏克因为年纪落在感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）高风险群而不敢外出，她说：「我很习惯跟邻居要个柠檬之类的，可是仰赖他们帮忙买杂货完全是另一回事。」

Nextdoor执行长佛莱尔（Sarah Friar）说，防疫期间尽管有真切的隔离、孤独感，但也看到民众发挥善心的一面。

加州州长办公室也看上Nextdoor的「在地化」，依照邻里来提供特定群组关于他们所在地的相关讯息和因应措施。

矽谷的波苏克就说，这类地方化资讯对她来说价值连城，且网友提供的讯息「是其他地方所找不到的」。

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