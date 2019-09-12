此内容发布于2019年9月13日 上午1:20

（法新社伦敦13日电） 气候环保分子打算今天在伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）飞玩具无人机，盼在周末以争议性举止关闭这座欧洲最繁忙的机场，唤起世人注意抗暖化议题。

发起活动的团体为「希斯罗暂停」（Heathrow Pause），他们是环保组织「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）的分支，他们计画在希斯罗机场开始运作的清晨4时30分前发起行动。

不过英国警方昨天先以「涉阴谋犯下公共妨害」罪嫌，逮捕5名领头成员，迫使环保人士在最后一刻重新安排抗议计画。今天第一批降落希斯罗机场、来自亚洲的班机并未受影响。

「希斯罗暂停」成员戴尔（Sylvia Dell）准备在未来几天操作自己的无人机，她告诉法新社：「志同道合的公民都知道我们的所作所为不是犯罪。我们就像是午夜响起的火灾警铃，要人们醒醒。」

已退休的戴尔是4个孩子的母亲，她受到一份联合国报告的激励决定参与行动。联合国一份报告去年10月警告各国政府，只剩12年能阻止地球暖化至危险等级。

环团人士真正目的是为阻止希斯罗机场兴建第三跑道，要在2025年底前将有害气体排放减至净值为零。

希斯罗机场规定，若有无人机侵入机场的5公里专区时，必须暂时关闭；但若只是微型无人机远离跑道、航道的贴近地面飞行，机场方面可能会例外处理。「希斯罗暂停」的成员已与机场代表与伦敦警方会面，盼安排警告措施以免发生意外。

环保人士打算每小时一次把微型无人机飞至头顶的高度，迫使机场持续关闭达5天。

戴尔说：「在当局意识到问题前，你必须打断机场营运让他们觉得痛。」机场发言人表示，希斯罗机场认同应采取行动因应气候变迁，但谴责环保人士选择的手段。

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