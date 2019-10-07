此内容发布于2019年10月7日 上午8:35

（法新社伦敦7日电） 雪梨、新德里、伦敦和柏林等城市的气候示威者今天瘫痪道路，引发警方逮捕行动。他们展开为期两周的全球示威活动，要求各国政府立即采取行动，拯救地球免于「灭绝」。

抗议群众违抗警察命令，愤怒高喊口号上街游行，或在路上静坐，甚至用锁链把自己与车辆绑住。柏林和阿姆斯特丹等大城市也爆发示威浪潮。

成立将届满一年的倡议团体「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）发起全球抗议运动，要求各国政府减少碳排量。科学家表示，碳排放造成毁灭性的气候变迁。

示威者受到瑞典少女桑柏格（Greta Thunberg）和研究气候变迁的学者支持。桑柏格9月在联合国气候行动峰会猛烈抨击各国领袖不解决碳排问题，成为国际新闻头条焦点。

示威者的公民不服从运动虽激怒驾驶和部分官员，但为那些将全球暖化和海平面上升现象视为对地球威胁的人，燃起希望。

在澳洲，数百人在繁忙的雪梨市中心道路上静坐，最后警察拖走示威者终止这场活动，随后有30人遭到起诉。

在纽西兰首都威灵顿，示威者用锁链把自己与一辆闪亮的粉红色车辆绑住，造成市区部分交通瘫痪。超过30人因而被捕。

印度首都新德里也出现示威浪潮。新德里因交通雍塞引发窒息雾霾，是全球污染最严重的城市之一。

此外，伦敦也爆发示威活动。一小群人今天在国防部大楼外发射一枚模拟核飞弹。

「反抗灭绝」表示，他们在伦敦市中心的政府办公室附近设置12处抗议据点，计划堵住前往国会大楼和首相办公室的路线。

部分示威者于上午尖峰时刻击鼓，并躺在街道正中间。

53岁来自西南部英格兰康瓦尔（Cornwall）的托迪（Harriet Thody）在静坐时说：「我们必须做出极端改变，而政府就是不处理，他们只关心脱欧。」托迪是两个孩子的母亲。

在德国，数百人带着毯子和睡袋，占据柏林市中心其中一个主要环状交叉路口。警方预计，这里将因示威活动停摆多天。

另外，荷兰警方表示，在「反抗灭绝」示威者占据着名国家博物馆 （Rijksmuseum）外的一座桥后，他们逮捕了50人。

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）和南非开普敦（Cape Town）等全球60个城市，也都计划发起抗议。

美国两座城市预计发起抗议，地点位于离华尔街几个街区远的纽约炮台公园（Battery Park），以及芝加哥下城区。加拿大多伦多也计划发起示威活动。

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