此内容发布于2020年3月23日 上午1:20

（法新社澳洲黄金海岸23日电） 感染武汉肺炎的好莱坞巨星汤姆汉克斯（Tom Hanks）在澳洲医院接受隔离治疗2周后，今天表示他和妻子的身体状况正在好转，呼吁大家遵守自主隔离的建议。

汤姆汉克斯在社群媒体推特（Twitter）推文表示：「嘿大伙儿，从我们开始出现症状到现在已经过了2周，我们感觉好点了。」

63岁奥斯卡影帝汤姆汉克斯日前和妻子丽塔威尔森（Rita Wilson）日前来到澳洲黄金海岸（Gold Coast）拍摄「猫王」艾维斯普里斯莱（Elvis Presley）传记电影时，染上2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎），两人随后送医治疗，上周出院后在澳洲租屋自主隔离，电影拍摄作业目前也因此停摆。

美国和澳洲都正在努力遏止疫情扩散，并想办法让民众避免前往社交场所，汤姆汉克斯今天呼吁民众听取政府专家控制疫情大流行的相关建议。

他推文写道：「就地避难（Sheltering in place）是这么一回事：你不会传染任何人，也不会被任何人传染。这是常识吗？不是。必须花点时间（让大众接受），但如果我们彼此互相照应，帮助我们能帮助的地方，给予一些安慰…这一切也都会过去的。我们可以找到办法的。」

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