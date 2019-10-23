此内容发布于2019年10月24日 上午12:50

（法新社利雅德23日电） 根据沙乌地阿拉伯王室颁布的政令，国王沙尔曼（King Salman）今天任命新外交部长，费瑟（Faisal bin Farhan Al-Saud）将取代上任不满一年的前外长为新外交部长。

沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）引述王室政令报导，曾是驻德国大使的费瑟将取代阿萨夫（Ibrahim al-Assaf）就任新外长。

另外，根据沙乌地新闻社报导，阿萨夫将降职成国务大臣。沙乌地异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）去年在沙乌地驻土耳其伊斯坦堡领事馆遭杀害，事件经过2个月后，阿萨夫去年12月取代朱贝尔（Adel al-Jubeir）出任外交部长。

阿萨夫曾在2017年在整肃贪腐的行动中遭到拘留。沙乌地官方表示，调查发现并没有任何不当行为后，他即被释放。随后，他在今年稍早率领政府代表团到达佛斯（Davos）参加世界经济论坛（World Economic Forum）。

费瑟就任外长后，将继续处理哈绍吉谋杀案造成的余波。哈绍吉命案普遍被视为自911攻击事件以来，沙乌地最严重的外交危机。911攻击事件劫机者大多是沙乌地国民。

45岁的新任外长费瑟，曾于去年10月哈绍吉谋杀案发生期间，在沙乌地驻华府大使馆担任重要顾问。

欧洲外交关系协会（European Council on Foreign Relations，ECFR）的中东分析师毕昂可（Cinzia Bianco）推文说，费瑟「拥有和西方国家紧密的关系」。

她说：「他很活跃，并且主动积极。外交部很可能会和在朱贝尔和阿萨夫带领下有所不同。」（译者：黄靖贻/核稿：卢映孜）

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