此内容发布于2020年4月26日 上午1:20

（法新社巴黎25日电） 法国总理菲力普（Edouard Philippe）将在28日提出全国性防疫管制措施松绑策略。

总理办公室告诉法新社，菲力普将在国民议会（National Assembly）宣布这项计画，紧接着由议员进行辩论与表决。另外，28日也预定公布一款手机App软体，用来追踪确诊患者的接触史。

解除管制措施将从5月11日起，在17个地点优先实施，之后渐扩大至全国各地。

松绑措施包括学校复课、公司行号复工、大众运输系统恢复正常，维持口罩与消毒水供应，实施采检政策，和对高龄者的协助。

十多位部会首长将于27日与地方当局代表们一起协商，讨论不同方案选项。

法国自3月17日以来实施防疫管制，政府也面临平衡措施两难，既要重振经济，又得避免疫情死灰复燃。

根据法国公众意见机构Ifop为「星期日报」（Journal du Dimanche）所作调查，只有39%的法国民众对政府有效处理疫情的能力具有信心，比上周的调查结果还低了7个百分点。

根据官方今晚公布数字，自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情3月爆发以来，在法国已累计夺走2万2614人性命，过去24小时新增369人不治，在医院中病亡的人数已有明显降低。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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