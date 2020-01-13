此内容发布于2020年1月14日 上午12:20

（法新社纽约13日电） 波音新任执行长凯尔洪今天在电邮中告诉员工，波音必须强化企业文化，注重「诚信」并保持「透明」，国际信评机构穆迪（Moody's）则在同一天将波音信评列入降级观察名单。

长期担任波音（Boeing）董事会成员的凯尔洪（David Calhoun）今天正式接替米伦伯格（Dennis Muilenburg）出任波音执行长；波音最畅销的737 MAX机型接连出包，让波音形象大伤，声誉一落千丈，米伦伯格去年12月因此遭解雇。

凯尔洪援引波音在「航空业取得的巨大成就」为例，敦促员工努力「重建信誉」，恢复与顾客、合作伙伴与监管机构之间的重要关系。

凯尔洪说：「我看见这家公司有多优秀，也看到了成长茁壮的机会，能使它变得更加卓越。」

「这包括在我们彼此与利害关系人之间建立更透明的沟通管道、以最高标准为安全和品质把关，发挥从外而内（outside-in）的营运哲学。」

在4天前曝光的内部文件中，则有各种令波音难堪的吐槽声，有员工嘲讽说，737 MAX是「小丑设计」的飞机。

737 MAX型客机两度失事后，引发安全疑虑，自去年3月起停飞。

凯尔洪说，让MAX型客机提供安全服务「务必成为我们优先关注的焦点」，其中包括「以监管机构马首是瞻并与其合作，以确保他们对这款飞机和我方作业完全满意，好让我们能够继续履行对客户的承诺。」

在凯尔洪走马上任这一天，国际信评机构穆迪将波音信评列入降级观察名单。

穆迪分析师罗特（Jonathan Root）说：「根据最近的情势发展，波音必须打一场代价更高昂的持久战，才能重建市场信心，而营运和财务风险升高的时期将接踵而至。」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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