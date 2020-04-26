此内容发布于2020年4月26日 上午4:20

（法新社纽约25日电） 美国波音公司今天表示，退出收购巴西航空工业公司商用飞机业务的协议，据报波音恐须偿付高达1亿美元（约新台币30亿元）的违约金。波音因近来遭受一连串挫败而深陷困境。

波音（Boeing）原计划与巴西航空工业公司（Embraer）成立一间合资企业，以获得Embraer80%的商用飞机业务。这项规模高达42亿美元的协议原定在24日之前定案。

但波音今天发表声明说，将行使权利，退出2018年7月达成的初步协议。声明写道：「Embraer未达成必要条件。」

负责这项合资计画相关事宜的波音高层艾伦（Marc Allen）说：「波音2年多以来一直勤奋工作，努力想与Embraer敲定协议。」

艾伦表示，过去几个月以来，双方不断就初步协议中他认为尚未达成的条件进行讨论。他说：「我们都希望能在初步截止日前解决这些问题，但事实却并非如此。」

Embraer对此感到愤怒，并指控波音不当终止合资协议。Embraer发表声明说：「我们认为，波音鉴于自身财务状况、737 MAX型飞机与其他业务活动，以及声誉问题，不愿达成协议，因而有计画地拖延，且一再违反（协议）规定。」

Embraer表示，计划对波音提告追讨损害赔偿。媒体报导，波音恐须支付高达1亿美元的违约金。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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