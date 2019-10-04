此内容发布于2019年10月4日 上午2:20

（法新社纽约联合国总部3日电） 海地新一波抗议潮逼近，联合国今天呼吁各方冷静。联合国虽坦承海地情势危急，但仍预定15日撤出「海地司法支助团」任务编组，以较少警力取代原来千名强大警力。

海地因反贪腐的暴力抗议活动，局势动荡一年多，国家也陷入更深的政治危机。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在例行记者会中表示，「我们期勉海地各方节制以避免暴力，并且尊重人权，让医院与紧急服务系统能维持正常功能，也让协助弱势的人道工作得以运作。」

海地明天预定有另一波抗议活动，要求总统摩依士（Jovenel Moise）下台。摩依士在9月提出全国和解，并组成联合政府，但抗议人士拒绝他的「休战」提议。

在海地邻国多明尼加的要求下，联合国安理会今天召开视讯会议，讨论海地危机。

安理会一成员国官员说，海地百姓情况令人忧心。

尽管联合国坦承海地面临重大问题，但仍将在15日正式结束「海地司法支助团」（Minujusth）的任务编组，以较少警力取代原来1000名强大警力。

在海地2010年地震灾后，联合派遣一支训练有素的「稳定特派团」（Minustah），以执行维和任务，直到2017年，再派司法支助团取而代之。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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