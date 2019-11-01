此内容发布于2019年11月2日 上午12:05

（法新社太子港1日电） 联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）今天表示，自今年9月中旬起，在海地发生的反政府抗议行动已造成至少42人死亡，令人忧虑。

美洲最穷国海地的抗议骚动已持续两个月，抗议起因是燃料匮乏，后来渐趋暴力，演变成更广泛针对总统摩依士（Jovenel Moise）的抗议运动。

联合国人权事务高级专员公署声明表示：「我们非常担心海地延续不断的危机，以及这场危机对海地人民取得医疗照护、食物、教育及其他需求的影响。」

联合国人权事务高级专员公署提到，有报告指出维安人员是造成19人丧命的罪魁祸首，其余死亡人数则归咎于武装的个人或不明身分的攻击者。

联合国人权事务高级专员公署发言人乌达多（Marta Hurtado）说，自9月15日至今，有86人在暴力行动中受伤，多数是枪伤。

此外，至少有1名记者丧命、9名记者受伤，联合国人权事务高级专员公署呼吁尊重媒体自由。

国际特赦组织（Amnesty International）分析暴力行动的影片后表示，直接听命于摩依士的维安人员也犯了一些滥用武力的错。

国际特赦组织美洲分会主任格瓦拉-罗沙斯（Erika Guevara-Rosas）说：「摩依士总统麾下的维安人员过度使用武力。这类事件应立即、全面且有效地调查。」

国际特赦组织还表示，已确认过一些事例，显示配备半自动步枪的警察在抗议活动中发射实弹，违反了国际人权法规及武力使用标准；此外，可以从一些画面看到警察开着警车，对和平抗议的群众使用催泪瓦斯，并在极近的距离之下，朝抗议群众发射较不致命的弹药，还殴打一名抗议者。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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