（法新社洛杉矶27日电） 从2008年的「钢铁人」开始，到今年4月「复仇者联盟4：终局之战」完结，共有22部漫威宇宙系列电影，紧接着将由蜘蛛人接力跃上大银幕。

「复仇者联盟」中好几个主要角色死了，包括小劳勃道尼（Robert Downey Jr.）饰演的「钢铁人」东尼史塔克（Tony Stark）在内。漫威对下个超级英雄系列电影是否会包含雷神索尔、绿巨人浩克和其他人的计画保密到家，让影迷急得跳脚。

截至目前为止，漫威宇宙系列电影全球票房吸金210亿美元（新台币6572亿元），漫威下一步会怎么走，或许可以从7月2日上映的「蜘蛛人：离家日」（Spider-Man: Far From Home）略窥一斑。

「蜘蛛人：离家日」是「复仇者联盟4：终局之战」之后的故事，讲述暑假期间彼得帕克（Peter Parker）和朋友们到欧洲旅游，同时还要担心他暗恋对象的生命安危。这次蜘蛛人与十恶不赦的大反派将在威尼斯、布拉格与伦敦开战。

漫威影业（Marvel Studios）总裁凯文费吉（Kevin Feige）告诉法新社：「接下来发生的事将非比寻常、独一无二。」

他说：「史塔克是无可取代的，但我认为在这个电影宇宙中，还有其他英雄也相当重要。既然东尼已经不在了，他们之后将会以令人出乎意料和意想不到的方式担当各种领导的角色。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram