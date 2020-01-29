此内容发布于2020年1月29日 上午1:05

（法新社雪梨29日电） 据今天公布的提案，中国湖北省武汉市爆发2019新型冠状病毒（2019-nCoV）感染肺炎疫情，澳洲打算从武汉撤出侨民，将他们留在通常用来拘留寻求庇护者的圣诞岛隔离检疫。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）说，孩童与老人等「容易感染」的澳洲人与前往武汉与湖北省周边的短期访客将优先撤出。

官员说，疫情起源地已知有600名澳洲人。武汉市现在已经封城，以阻绝病毒扩散。

莫里森说，澳洲正在与纽西兰合作，可能的话将协助太平洋国家撤侨，但他「现在的首要之务是维护澳洲人的安全」。

莫里森在坎培拉告诉记者：「我必须强调现在的机会不多了，我们正在快速行动，以确保可以合力执行撤侨计画，一同完成任务。」他说：「撤侨行动将在后进先出的基础上进行。」

莫里森说，撤出的侨民将送到圣诞岛（Christmas Island）隔离检疫14天。圣诞岛是恶名昭彰的移民拘留中心，用来拘留试图搭船抵达澳洲的寻求庇护者。

他又说：「国防部队已被要求鉴别人满为患、可能有撤侨需求的设施，并提供任何后勤等必要支援，以支持圣诞岛的隔离行动。」

至于有多少澳洲人可从武汉撤出，莫里森也试图降低大众的期望。他说：「我想要强调，我们无法保证这项行动能成功完成。我也想要非常清楚地强调，如果我们能撤出侨民一次，不一定能撤出第2次。」

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）说，澳洲正在寻求中国有关当局的批准，以让澳洲公民撤出武汉，澳洲领事馆官员将从上海前去协调撤侨。

日本与美国已从武汉撤出数以百计的公民。澳洲有5人感染2019新型冠状病毒接受治疗，目前据称状况稳定。澳洲尚无人传人确诊病例。

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