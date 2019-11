(法新社洛杉矶3日电) 昨天在加州比佛利山拍卖会,老牌影星奥莉薇亚纽顿强在歌舞片「火爆浪子」(Grease)片尾穿着的黑色皮外套和高腰紧身裤,以40万5700美元(约台币1240万元)落槌。

朱力安拍卖公司(Julien's Auctions)表示,昨晚成交价是预估价格的两倍以上。

由美国男星约翰屈伏塔(John Travolta)和英国出生澳洲影星奥莉薇亚纽顿强(Olivia Newton-John)携手演出的歌舞喜剧片「火爆浪子」,早已挤身好莱坞影史名片之林,1978年首映迄今40多年仍能激起观众共鸣、热情起舞。

拍卖会场上的皮衣皮裤,正是奥莉薇亚纽顿强片中与约翰屈伏塔合唱「你是我想要的那一个」(You're the One that I Want)时的戏服。

一张有奥莉薇亚纽顿强、约翰屈伏塔等其他卡司签名的海报以6万4000美元(约台币196万元)落槌,远高出事前预估的1000美元(约台币3万元)。

拍卖物品部分收益会捐赠奥莉薇亚纽顿强癌症研究中心(Olivia Newton-John center for cancer research)。这名女星2018年第3度确诊罹患癌症。(译者:黄靖贻/核稿:蔡佳敏)

