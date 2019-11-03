此内容发布于2019年11月3日 下午11:20

（法新社洛杉矶3日电） 昨天在加州比佛利山拍卖会，老牌影星奥莉薇亚纽顿强在歌舞片「火爆浪子」（Grease）片尾穿着的黑色皮外套和高腰紧身裤，以40万5700美元（约台币1240万元）落槌。

朱力安拍卖公司（Julien's Auctions）表示，昨晚成交价是预估价格的两倍以上。

由美国男星约翰屈伏塔（John Travolta）和英国出生澳洲影星奥莉薇亚纽顿强（Olivia Newton-John）携手演出的歌舞喜剧片「火爆浪子」，早已挤身好莱坞影史名片之林，1978年首映迄今40多年仍能激起观众共鸣、热情起舞。

拍卖会场上的皮衣皮裤，正是奥莉薇亚纽顿强片中与约翰屈伏塔合唱「你是我想要的那一个」（You're the One that I Want）时的戏服。

一张有奥莉薇亚纽顿强、约翰屈伏塔等其他卡司签名的海报以6万4000美元（约台币196万元）落槌，远高出事前预估的1000美元（约台币3万元）。

拍卖物品部分收益会捐赠奥莉薇亚纽顿强癌症研究中心（Olivia Newton-John center for cancer research）。这名女星2018年第3度确诊罹患癌症。（译者：黄靖贻/核稿：蔡佳敏）

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