此内容发布于2019年10月21日 上午1:20

（法新社拉巴斯20日电） 玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）寻求第4任期引发争议，部分投票结果今天显示，他在总统大选中领先，但与前总统梅沙（Carlos Mesa）面临历史性的第2轮决胜。

玻利维亚最高选举法庭（Supreme Electoral Tribunal）宣布，大部分计票结果显示，莫拉莱斯获得45%选票，在野党对手梅沙则获得38%。

2005年当选玻利维亚首位原住民总统的莫拉莱斯在过往选举中，都于首轮投票胜选，从未进入第2轮投票。

这名前古柯农及左翼工会领袖过去13年都负责领导这个贫穷却资源富饶的拉丁美洲国家，但在贪污与威权指控下，他的支持度逐渐下滑。59岁的莫拉莱斯将面临66岁的梅沙强力挑战。梅沙曾在2003年至2005年担任玻利维亚总统。

尽管宪法只允许连续任职总统两个任期，但莫拉莱斯于2017年获得宪法法院许可，得以再次竞选总统。新授权将让他能继续掌权到2025年。

梅沙在拉巴斯（La Paz）竞选总部的群众欢呼下，庆祝进入第2轮投票的「绝对胜利」。

莫拉莱斯则乐见首轮获胜，并告诉欢呼群众：「我们又赢了，真的，这是别具历史意义的事，令人难忘。」

南韩出生的福音派牧师池玄贞（Chi Hyun Chung，音译）是本次选举大黑马，获得8.7%得票率，排名第3。他的支持在12月15日的第2轮决选很可能带来影响力。

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