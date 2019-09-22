（法新社洛杉矶21日电） 从「冰与火之歌：权力游戏」的故事舞台维斯特洛（Westeros），到「副人之仁」的白宫，各影集明星摩拳擦掌，准备明天在洛杉矶走红毯，争夺电视艾美奖殊荣。

「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）与「副人之仁」（Veep）两部历久不衰的美国有线频道HBO当红作品，成功助HBO拉抬在小萤幕的表现。这两部作品在素有电视界奥斯卡之称的艾美奖共74座奖的认可下，名列荣获最多奖项的影集行列。

这两部影集都期盼在本届颁奖典礼上，为破纪录的奖项成绩锦上添花，然后带着最终季告别洛杉矶星光熠熠的微软剧院（Microsoft Theater）。

尽管冰与火之歌充满争议的最终章激怒许多粉丝，不过艾美奖赢家取决于美国国家电视艺术与科学院（Television Academy）2.4万多名成员投票结果。

根据娱乐新闻网站Deadline奖项编辑韩蒙德（Pete Hammond）说法，这部奇幻史诗巨作有「势不可挡」的机会获得最大奖戏剧类最佳影集。

他表示：「它的结局有些争议，但这显示这部电视作品的影响力。我没看到同类别中有任何作品能够比较，它的观众都会准时守在电视机前。」

政治嘲讽剧「副人之仁」曾在2015年、2016年与2017年连续夺下喜剧类最佳影集，但因为女主角茱莉路易丝卓佛（Julia Louis-Dreyfus）罹患乳癌，不得不停拍，去年无缘角逐奖项。不过「副人之仁」今年以广受好评的最终季回归，并获得喜剧类最佳影集与喜剧类最佳女主角等奖项提名。

然而去年喜剧类最佳影集大奖得主亚马逊（Amazon ）「了不起的麦瑟尔夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel），今年依然来势汹汹。

此外，讲述1986年车诺比（Chernobyl）核灾的HBO 影集「核爆家园」（Chernobyl）也是今年迷你影集夺冠大热门，将跟影视串流平台Netflix的「别人眼中的我们」（When They See Us）一较高下。

韩蒙德表示，如果「核爆家园」胜出，将如同「重击Netflix心脏」。

在今年艾美奖无主持人的情况下，9位获得提名的冰与火之歌演员将轮番上台颁奖，美国福斯（Fox）电视台希望从收视低迷的全球文化现象中，提高最终收视率。

艾美奖将在台北时间23日上午8时颁发。

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