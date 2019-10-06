（法新社卢森堡6日电） 欧洲联盟（EU）强国法国、德国、义大利与较小成员国马尔他，8日将寻求欧盟其他国家支持，推动他们所提分担海上获救移民的联合计画。

但在欧盟内政部长于卢森堡集会前，法新社报导，尚不清楚另外有多少国家会签署两周前达成的「马尔他宣言」。

2015年欧洲出现大型难民潮，来的多半是逃离叙利亚战争的难民，移民问题至今仍是欧盟的烫手山芋。虽然欧盟与土耳其跟利比亚达成阻止移民前进欧洲的争议协议后，人数已大幅减少，但改革欧盟难民政策的努力3年来都没有进展。

马尔他宣言的计画是权宜之计，尚待下个月将上任的欧洲联盟执行委员会（European Commission）新领导阶层继续努力，在一位专责「保护欧洲生活方式」的副主席领导下突破难民政策僵局。

这项宣言敦促欧盟各国分担穿越地中海寻求庇护的移民，这些人或是搭乘超载船只或是非营利组织的救援船，大多抵达义大利及马尔他。但为避免引起不满，文件用词故意含糊不清，没有提到各国接纳人数的配额，也没说要惩罚不参与的欧洲国家，或是如何剔除无权申请庇护的经济移民并遣返回原籍国。

这个机制只有6个月有效期限，如果获得足够支持才能再延长。

一名欧盟外交官表示：「这份宣言的妙处在你无法反对它，但你也可能可以不完全支持它，因为缺乏部分内容，里面几乎没有提到下船、下船程序及事后的重新安置机制。」

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